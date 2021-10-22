Правительство распространит льготную ипотеку на строительство частных домов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правительство расширит программу льготной ипотеки на строительство частных домов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Льготная программа ипотеки была запущена как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли и действует только на покупку квартир в новостройках. Ставка по ней установлена на уровне 7% годовых.

"С этого момента такие условия будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме", - заявил Мишустин.

Кроме того, в рамках программы "Дальневосточная ипотека" молодые семьи, проживающие в моногородах, смогут приобретать жилье по льготным ставкам не только в новостройках, но и на вторичном рынке. "Это важное изменение для жителей малонаселенных территорий, где попросту не ведется нового строительства", - отметил премьер.