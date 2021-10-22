Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Правительство распространит льготную ипотеку на строительство частных домов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правительство расширит программу льготной ипотеки на строительство частных домов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Льготная программа ипотеки была запущена как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли и действует только на покупку квартир в новостройках. Ставка по ней установлена на уровне 7% годовых.

"С этого момента такие условия будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме", - заявил Мишустин.

Кроме того, в рамках программы "Дальневосточная ипотека" молодые семьи, проживающие в моногородах, смогут приобретать жилье по льготным ставкам не только в новостройках, но и на вторичном рынке. "Это важное изменение для жителей малонаселенных территорий, где попросту не ведется нового строительства", - отметил премьер.

Михаил Мишустин

Новости
Пандемия коронавируса

Собянин объяснил, почему введет нерабочие дни, а не QR-коды

Спасатели ищут одного пропавшего при пожаре на рязанском заводе

Вся смена из 17 человек погибла из-за взрыва на рязанском заводе

Вся смена из 17 человек погибла из-за взрыва на рязанском заводе

Песков счел, что Минюст следовал букве закона, признав "Голос" НКО-иноагентом

Пандемия коронавируса

В Кремле пока не рассматривают "радикальный план" по сдерживанию пандемии

Минздрав РФ подтвердил гибель 16 человек на пороховом заводе под Рязанью

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

На экс-губернатора Фургала завели два новых уголовных дела

На экс-губернатора Фургала завели два новых уголовных дела

Уголовное дело завели из-за взрыва на пороховом заводе под Рязанью

Пандемия коронавируса

В РФ сделано более 53,5 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса

Пандемия коронавируса

В РФ установлены новые суточные рекорды по числу погибших и заболевших COVID-19

В РФ установлены новые суточные рекорды по числу погибших и заболевших COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });