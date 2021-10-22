После смерти тележурналиста в Калужской области завели уголовное дело

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о ненадлежащем исполнении медработниками своих профессиональных обязанностей возбуждено в Калужской области после смерти сотрудника телекомпании "Ника" Константина Кисова, сообщила пресс-служба регионального управления СКР в пятницу.

"По одной из версий, смерть Кисова могла наступить вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими сотрудниками", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). О конкретных подозреваемых не сообщается.

Константин Кисов скончался 17 сентября от ишемического инсульта. Как позже сообщил его брат в соцсетях, скорую к Кисову вызвали около 10 утра, но диспетчер передал вызов в поликлинику. В итоге сотрудника телекомпании спецмашиной доставили в областную больницу только через семь часов после вызова. В тот же день он скончался.

Константин Кисов, как сообщают о нем на сайте телекомпании, "был универсальный специалист - комментатор, редактор, оператор, легенда калужской медиасферы, посвятивший телевидению всю свою жизнь".