Пожар произошел в здании правительства Красноярского края

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Пожар тушат в Красноярске в здании краевого правительства утром в субботу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Там уточнили, что пожар начался в 5:30 по местному времени (1:30 по московскому времени), в 07:20 (3:20 мск) возгорание было локализовано.

Пожар произошел на последнем этаже административного здания по адресу: проспект Мира, 110. По указанному адресу располагается правительство Красноярского края.

На тушение пожара было привлечено 92 человека и 31 единица техники, данные о пострадавших не поступали, отметили в главке МЧС.