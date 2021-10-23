Пожар в здании правительства Красноярского края потушен

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Пожар в здании правительства Красноярского края ликвидирован, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"В 09:25 (05:25 мск) пожар ликвидирован на площади 60 кв. метров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, возгорание произошло в 05:30 местного времени в административном здании в центральном районе Красноярска по адресу: проспект Мира, 110. По указанному адресу располагается правительство Красноярского края.

Примерно через два часа пожар был локализован. Погибших и пострадавших нет, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

На тушение возгорания привлекались 92 человека и 31 единица техники, из них от МЧС России 75 человек и 25 единиц техники.

Причины пожара выясняются.