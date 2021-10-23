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Ушла из жизни литературный обозреватель Майя Пешкова

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Обозреватель, литературный критик "Эхо Москвы" Майя Пешкова, проработавшая на радиостанции почти 30 лет, скончалась в возрасте 75 лет от коронавируса.

"Журналист "Эха Москвы" Майя Пешкова скончалась от коронавируса. Она умерла в больнице этой ночью. Майе Пешковой было 75 лет. Она работала на радиостанции с первых лет вещания",- говорится в сообщении на сайте радиостанции.

Пешкова автор программ "Непрошедшее время", "Книжное казино", "Детская площадка", "Титульный лист", "Книги и вокруг".

В соавторстве с Юрием Буслаевым она выпустила пластинку "Серебряные дребезги" о жизни и творчестве Марины Цветаевой. Награждена серебряной медалью Александра Блока (2006). Отмечена благодарностью Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) (2007). Автор книги "Непрошедшее время" (2018).

"Месяц назад мы отмечали ее юбилей. Страшная несправедливость и большая потеря прекрасного человека и большого подвижника. Майя Пешкова... Именно так, без отчества, мы привыкли слышать анонсы ее книжных историй на радио "Эхо Москвы". Светлая, интеллигентная, мужественная, обаятельная - хвалебные эпитеты можно перечислять бесконечно. Майя Лейзеровна многие годы принимала активное участие в жизни Национального союза библиофилов и клуба "Библиофильский улей", - сказал "Интерфаксу" экс-глава Роспечати, а сейчас замгендиректора по GR в USM Holdings Михаил Сеславинский.

"К сожалению, тяжелая операция ограничила ее жизнь стенами квартиры, но не ограничила гуманитарный мир, в котором она существовала последние годы, - отметил Сеславинский. - Светлая память и низкий поклон за человеческий подвиг".

Майя Пешкова

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