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"Единая Россия" опровергла сообщения о ДТП в Ростове-на-Дону с участием депутата

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Информация об участии в ДТП в Ростове-на-Дону депутата Госдумы РФ и экс-главы администрации города Виталия Кушнарева не соответствует действительности, сообщила пресс-служба ростовского регионального отделения партии "Единая Россия".

Отмечается, что все обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее местные СМИ сообщили, что депутат Госдумы РФ Виталий Кушнарев якобы сбил пенсионерку на проспекте Королева в Ростове-на-Дону и скрылся с места ДТП. По данным пресс-службы ГИБДД по Ростовской области, ДТП с участием пешехода в Ворошиловском районе города не зарегистрировано.

Виталий Кушнарев родился 1 мая 1975 года в хуторе Михайлов Тацинского района Ростовской области. С 7 ноября 2016 по 23 апреля 2019 года занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону.

Ростов-на-Дону Госдума Единая Россия Виталий Кушнарев

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