Анна Попова посоветовала нерабочие дни использовать для вакцинации

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам использовать нерабочие дни для прохождения вакцинации от коронавируса, чтобы остановить распространение пандемии.

В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) она сказала журналисту Павлу Зарубину, что в нерабочие дни лучше больше быть дома и минимизировать число контактов.

"Это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, потому что у нас есть вакцина. И вот эти 7 дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение. Другого нет", - сказала Попова.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов страны вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах. После ряд регионов, в том числе Москва и Московская область, приняли решение о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

В РФ с октября идет подъем заболеваемости коронавирусом, на текущей неделе было поставлено несколько антирекордов по числу заболевших за пандемию, в воскресенье, по данным оперштаба, было выявлено 35 660 новых случае заражения.

Эпидемиологи и власти заявляют, что единственный способ остановить распространение COVID-19 - это вакцинация и достижение коллективного иммунитета на уроне 80% взрослого населения, для чего нужно привить 90 млн граждан. Достичь этих показателей планировалось к 1 ноября, между тем по данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета в РФ на 22 октября составлял 45,7%.