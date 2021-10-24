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Израильский премьер сообщил Путину о желании отдохнуть с семьей в Сочи

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Нафтали Бенет после встречи с президентом России Владимиром Путиным решил вернуться в Сочи с семьей на отдых.

"Первое решение, которое я принял, когда увидел это - в следующий раз приехать сюда с женой и с детьми", - сказал Бенет в ходе встречи с Путиным в резиденции Бочаров ручей, кадры которой были показаны в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Президент РФ в свою очередь рассказал, что в Сочи очень хорошо, "наверху очень хорошо, предгорье, где проводились соревнования олимпийские в лыжной части".

Он напомнил, что в регионе много туристических летних и зимних маршрутов. "Современный курорт, он именно современный, новый. Вам там понравится: горные тропы видно, медведи бегают", - добавил Путин.

Кадры передачи опубликовал телеграмм канал "СоловьевLive".

Сочи Израиль Нафтали Бенет Владимир Путин

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