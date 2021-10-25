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Краснокнижного тигренка спасли из капкана в Приморье

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Специалисты в Приморье спасли детеныша амурского тигра, занесенного в Красную книгу, сообщила в понедельник пресс-служба Центра "Амурский тигр".

О попавшем в ловушку тигренке в Дальнереченском районе сообщил местный житель. Прибывшие на место происшествия специалисты обездвижили хищника и освободили его из ловушки - в капкан он попал когтем передней правой лапы. Возраст зверя 3-4 месяца, вес около 20-25 кг, самка.

Специалисты Центра "Амурский тигр" осмотрели животное и обработали небольшие раны, полученные им, скорее всего, при попытке освободиться из капкана. Серьезных травм у тигренка не обнаружено, поэтому тигренка решили оставить в тайге. Хищник отошел от наркоза и вернулся в лес.

"В месте, где был обнаружен тигренок, находится "барсучий городок" (многоуровневая система барсучьих нор и тоннелей), и капкан, в который попал хищник, был установлен на барсуков. Это так называемый капкан №3, использование которых запрещено Правилами охоты. Инспекторы осмотрели местность и капканами были перекрыты почти все норы - в общей сложности изъяты 11 аналогичных приспособлений", - сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый, принимавший участие в спасении тигренка.

Влажная земля рядом с местом обнаружения тигренка была покрыта свежими следами взрослого тигра. Мать-тигрица, скорее всего, пыталась помочь тигренку сама и находилась неподалеку, когда прибыли специалисты. Зная, что взрослая тигрица находится рядом, специалисты действовали максимально осторожно, чтобы не спровоцировать нападение хищницы.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в небольшом количестве в Китае и Северной Корее.

По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивалась до 540 особей.

Дальний Восток

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