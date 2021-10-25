Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Жительница Астраханской области отсудила 1 млн руб. за смерть мужа от COVID

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Жительница Ахтубинска (Астраханская область) впервые в РФ добилась крупной компенсации за смерть 60-летнего супруга от коронавируса, которому вовремя не оказали медицинскую помощь, сообщил адвокат Сергей Броницкий в понедельник в своем инстаграме.

"Адвокатам впервые в РФ удалось отсудить 1 млн рублей компенсации за смерть пациента от ковида", - написал юрист.

"3 июня 2020 года 60-летний житель Ахтубинска пошел к врачам с жалобами на кашель и боль в груди. Предупредил, что контактировал с зараженными. Анализ врач не взял, сказал, что это обычная ОРВИ, и назначил лечение грудным сбором", - рассказал Броницкий.

Между тем, по его словам, состояние больного ухудшалось - он еще раз сходил в поликлинику, но безрезультатно.

"Его госпитализировали только 19-го числа в тяжелом состоянии. Но не в реанимацию, а в обычную инфекционку. Первые анализы у мужчины взяли 22 июня. В тот же день он умер. COVID-19 подтвердили посмертно. Вдова погибшего обратилась в СК. Завели уголовное дело, судмедэкспертиза нашла дефекты в медпомощи, но не связь между ними и кончиной пациента", - отметил адвокат.

Женщина обратилась за поддержкой к юристам. В результате 18 октября суд удовлетворил иск и присудил 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

"Это важный прецедент - до этого в таком же случае пострадавшей стороне выплатили всего 50 тысяч рублей", - добавил Броницкий.

Он уточнил "Интерфаксу", что представлял потерпевшую в Астраханском областном суде, где рассматривалось дело.

Хроника коронавируса. Октябрь.

16
Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.18 октября. В Брюсселе перед штаб-квартирой Pfizer прошла акция протеста против ковид-паспортов.15 октября. Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране.14 октября. Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.13 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.
Хроника 09 января 2020 года – 25 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Астраханская область Коронавирус

Новости

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил о резком росте заболеваемости COVID среди детей из-за "дельта"-штамма

Группу болельщиков доставили в полицию за хулиганство на игре "Зенита" со "Спартаком"

Группу болельщиков доставили в полицию за хулиганство на игре "Зенита" со "Спартаком"
Пандемия коронавируса

Главный инфекционист Минздрава связал высокую смертность со штаммом "дельта"

Пандемия коронавируса

Эксперт Минздрава заявил, что РФ еще не достигла пика осенней волны COVID

Эксперт Минздрава заявил, что РФ еще не достигла пика осенней волны COVID

Темп COVID-вакцинации в Крыму вырос на треть после введения ограничений

Темп COVID-вакцинации в Крыму вырос на треть после введения ограничений

Движение на Транссибе целиком восстановили после столкновения поезда с грузовиком

Минтранс РФ предложил поднять тарифы на платных трассах на 40-70%

Минтранс РФ предложил поднять тарифы на платных трассах на 40-70%

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 октября

Производители круп предупредили о росте цен на овсянку и гречку

Производители круп предупредили о росте цен на овсянку и гречку
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });