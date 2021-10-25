Жительница Астраханской области отсудила 1 млн руб. за смерть мужа от COVID

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Жительница Ахтубинска (Астраханская область) впервые в РФ добилась крупной компенсации за смерть 60-летнего супруга от коронавируса, которому вовремя не оказали медицинскую помощь, сообщил адвокат Сергей Броницкий в понедельник в своем инстаграме.

"Адвокатам впервые в РФ удалось отсудить 1 млн рублей компенсации за смерть пациента от ковида", - написал юрист.

"3 июня 2020 года 60-летний житель Ахтубинска пошел к врачам с жалобами на кашель и боль в груди. Предупредил, что контактировал с зараженными. Анализ врач не взял, сказал, что это обычная ОРВИ, и назначил лечение грудным сбором", - рассказал Броницкий.

Между тем, по его словам, состояние больного ухудшалось - он еще раз сходил в поликлинику, но безрезультатно.

"Его госпитализировали только 19-го числа в тяжелом состоянии. Но не в реанимацию, а в обычную инфекционку. Первые анализы у мужчины взяли 22 июня. В тот же день он умер. COVID-19 подтвердили посмертно. Вдова погибшего обратилась в СК. Завели уголовное дело, судмедэкспертиза нашла дефекты в медпомощи, но не связь между ними и кончиной пациента", - отметил адвокат.

Женщина обратилась за поддержкой к юристам. В результате 18 октября суд удовлетворил иск и присудил 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

"Это важный прецедент - до этого в таком же случае пострадавшей стороне выплатили всего 50 тысяч рублей", - добавил Броницкий.

Он уточнил "Интерфаксу", что представлял потерпевшую в Астраханском областном суде, где рассматривалось дело.