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Власти Самарской области планируют распространить QR-коды на все отрасли в регионе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Режим работы по QR-кодам станет обычной практикой в Самарской области, сообщил глава региона Дмитрий Азаров в прямом эфире на телеканале "Россия-24".

"Сегодня обычная практика многих стран, что именно по свидетельству о вакцинации доступно абсолютно все. Планируем именно на такой режим работы переходить. У нас уже учреждения культуры работают по QR-кодам, на период нерабочих дней введен вход по QR-кодам в ТЦ, оставили только маленькие магазинчики (...) Подчеркну, что всем отраслям нужно приготовиться к тому, что это обычный, нормальный режим работы", - сказал Азаров.

В РоссииСамарская область вводит нерабочие дни с 25 октября по 7 ноябряЧитать подробнее

Вместе с тем глава региона отметил, что ввод нерабочих недель с 25 октября по 7 ноября поможет разорвать цепочку распространения COVID-19 в области, в том числе за счет дополнительной возможности пройти вакцинацию

Сейчас первым компонентом привито 40% самарцев.

Накануне в Самарской области впервые с начала пандемии было зарегистрировано более 1 тыс. зараженных коронавирусом.

Постановлением главы региона с 25 октября по 7 ноября в области введены нерабочие дни.

Самарская область коронавирус

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