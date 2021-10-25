Суд в Москве отказал Facebook в отсрочке добровольной выплаты 17 млн руб. штрафов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы не стал предоставлять Facebook дополнительное время для добровольной выплаты штрафов.

"Постановлениями мирового судьи судебного участка №374 Таганского района Москвы Facebook Inc. отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Facebook наложены административные штрафы в размере 17 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Ранее суд уже направил приставам материалы в отношении Facebook для принудительного взыскания с компании 17 млн рублей штрафов.

Общая сумма штрафов, которые будут принудительно взысканы с соцсети по вступившим в силу судебным решениям, составила 43 млн рублей.

С начала года сумма общих штрафов (по вступившим и пока не вступившим в законную силу решениям суда), назначенных Facebook за нарушения российского законодательства, составляет более 80 млн руб.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства.

Компании были признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных частью 2 и частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Кроме того, в Роскомнадзоре ранее сообщили о составлении в отношении Facebook протокола об административном правонарушении, по которому компании грозит оборотный штраф до 10% от годовой выручки.

Также оборотные штрафы за систематическое неудаление запрещенного контента могут грозить и Google.