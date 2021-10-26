В РФ не выявили случаев заражения людей птичьим гриппом H5N6

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В России не выявлено случаев заражения людей птичьим гриппом H5N6, которые фиксируются в Китае, сообщили в центре "Вектор" "Интерфаксу".

"Среди птиц последний эпизод выделения данного вируса относится к 2018 году: он был обнаружен у чайки на территории Саратовской области", - сказали в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора во вторник.

Вместе с тем там не исключили возможного проникновения данного подтипа птичьего гриппа в РФ, в первую очередь в популяцию птиц.

"С учетом того, что через территорию страны проходит множество маршрутов миграции перелетных птиц, нельзя исключить вероятность заноса данного субтипа в птичью популяцию", - отметили в "Векторе".

Во вторник СМИ сообщили, что Китай передал в Всемирную организацию здравоохранения информацию о 21 случае инфицирования людей подтипом птичьего гриппа H5N6.

Заражение произошло от домашней птицы, но на сегодняшний день нет подтвержденных случаев передачи инфекции от человека человеку.

В центре "Вектор" также сказали, что зафиксированные в феврале этого года в РФ семь случаев заражения людей другим подтипом вируса гриппа птиц H5N8 на Астраханской птицефабрике, "остаются единственным зарегистрированным в России и мире эпизодом передачи вируса гриппа H5N8 от птиц человеку".

В центре добавили, что в РФ уже получен кандидатный вакцинный штамм против вируса гриппа птиц H5N8, "взятый на вооружение Всемирной организацией здравоохранения".

"Наличие данного штамма позволяет при необходимости в сжатые сроки создать вакцину, имеющую необходимый состав", - уточнили в "Векторе".

При этом там сказали, что данная вакцина-кандидат не может использоваться для создания препарата против варианта Н5N6, так как профилактика двух подвидов (Н5N6 и H5N8) "требует наличия разных по своему составу вакцин", разработка которых идет под эгидой ВОЗ.