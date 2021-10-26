Депутат Госдумы Луговой возглавил новый комитет экономики замкнутого цикла ТПП

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой займется в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ популяризацией и выстраиванием системы переработки вторсырья в России, возглавив вновь созданный комитет экономики замкнутого цикла.

"Если мы хотим обеспечить конкурентоспособность российской экономики на международном рынке, то переход к экономике замкнутого цикла сегодня является одним из важнейших требований", - сказал Луговой во вторник "Интерфаксу"

Говоря о важности этого направления для российской экономики, Луговой отметил, что имеющиеся мощности по производству упаковочных материалов способны перерабатывать вторичное сырье, а в отдельных отраслях экономики - металлургии, производстве бумаги и картона - вторичное сырье уже широко используется.

По данным Лугового, оборот вторресурсов в металлургии достигает 80%, отходы бумаги и картона перерабатываются более чем на 60% от общего объема образования. В России действует около 10 тыс. заготовительных пунктов вторсырья.

По его словам, технологические возможности стекольных производств позволяют использовать стеклобой, выпуск вторичных пластиков может быть организован на действующих площадках нефтехимических предприятий. Если сравнивать с вложениями в производство первичных пластмасс, то для вторичной переработки требуются минимальные инвестиции.

Луговой сказал, что данное направление деятельности соответствует национальным целям РФ до 2030 года, утвержденных президентом России. Кроме этого, инициативы Евросоюза по сокращению выбросов углерода способны существенно пошатнуть позиции российских экспортеров на европейском рынке. По некоторым оценкам, рост издержек российских экспортеров в связи с введением "углеродного налога" может составить около 15 млрд евро в год.

Председатель комитета ТПП считает, что максимально возможное извлечение полезных ресурсов из отходов производства и потребления, обеспечивает не только общее сокращение издержек в экономике, но и позволит сформировать положительный имидж национальной экономики с учетом мировых тенденций на общее снижение воздействия человека на окружающую среду.

"Цель нашего комитета заключается в максимальной популяризации идей циклической экономики в бизнес-среде", - заявил Луговой.