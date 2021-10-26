Два российских Ту-22М3 провели пятичасовой полет над Черным морем

Полет совершен после слов главы Минобороны ФРГ о необходимости сдерживать Россию

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что самолеты находились в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря, полет продолжался около пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

В министерстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Они выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ наряду со стратегическими ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады.

Российские дальние бомбардировщики провели патрулирование акватории Черного моря через несколько дней после заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России в регионе Черного моря и на Балтике.

В связи с ее заявлением 25 октября военный атташе Германии был вызван в Минобороны РФ, ему вручили ноту.

23 октября слова главы военного ведомства ФРГ прокомментировал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО. Более того, реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир", - сказал тогда Шойгу.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО - Backfire). Предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года, с 1978 года он был запущен в серийное производство, которое прекращено в 1993 году. В настоящее время создается глубоко модернизированная версия этого самолета - Ту-22М3М.