В РФ более 1,3 млн человек болеют коронавирусом

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Более 1,3 млн человек в России болеют коронавирусом, что больше, чем на пике заболеваемости прошлого сезона, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день мы имеем количество заболевших, которые получают медицинскую помощь, это 1 млн 335 тыс. человек. Эта цифра больше, чем на пике прошлого сезона", - сказал Мурашко во вторник на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что "более месяца мы наблюдаем стойкий рост заболеваемости и количество пациентов, которые находятся на курации, под наблюдением медицинского персонала, оно растет".

Почти 90% коек для пациентов с коронавирусом занято

По словам Мурашко, свободным в России остается около 12% коечного фонда для больных COVID-19.

Глава Минздрава России добавил, что в нескольких регионах количество коек необходимо дополнительно наращивать. По его словам, в регионах развернули 292 тыс. "ковидных" коек, это на 6% больше, чем неделей ранее.

Более 65% перепрофилированного коечного фонда оснащено кислородом.