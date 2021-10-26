Около 60 тыс. детей лечатся от COVID-19 в России

Половина из них переносят болезнь с яркими клиническими проявлениями

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Около 60 тысяч детей в РФ находится на лечении от коронавируса под наблюдением медперсонала, у половины из них заболевание протекает с яркими клиническими проявлениями, заявил во вторник глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Сегодня из числа наших маленьких пациентов мы видим, что у 50% течет заболевание с яркой клиникой, и всего в стране сегодня почти 60 тысяч детей находятся на лечении у медицинского персонала", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

В понедельник главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов сообщил "Интерфаксу" о росте заболеваемости коронавирусом и количества тяжелых случаев заболевания среди детей из-за распространения "дельта" штамма COVID-19.

"Сейчас мы видим доминирование варианта дельта SARS-CoV-2, а он обладает более высокой контагиозностью и также более высокой патогенностью. Если в прошлом году мы видели, что дети переносили заболевание в основном в легкой форме, а часто и бессимптомно, то сейчас ситуация поменялась на 180 градусов: дети не просто заболевают, а переносят тяжело, и госпитализации детей и подростков сейчас происходят в разы чаще", - сказал Чуланов в интервью "Интерфаксу".