Мосгорсуд утвердил приговор экс-адвокату Вершинину в 2,5 года колонии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным приговор бывшему адвокату Александру Вершинину, получившему два с половиной года колонии за предложение посредничества во взяточничестве. Об этом сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Валерий Лазарев во вторник.

Приговор Никулинского суда Москвы от 24 июня 2021 года оставлен без изменений. Таким образом, Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы защиты и апелляционное представление государственного обвинения, поданные на приговор..

Никулинский суд назначил Вершинину наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, он был лишен права заниматься адвокатской деятельностью на три года.

Второй фигурант дела – Алексей Добрынин приговорен к трем годам шести месяцам колонии.

Вершинин был признан виновным в предложении посредничества во взяточничестве (часть 5 статьи 291.1), Добрынин в покушении на особо крупное мошенничество (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 УК РФ).

Вершинин был задержан в апреле 2020 года. Изначально ему вменялось покушение на особо крупное мошенничество.

Уголовное дело бывшего адвоката, по данным СМИ, связано с вымогательством $300 тыс. у Василия Христофорова, известного как вор в законе Вася Воскрес.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, установлено, что Добрынин и его осужденный к настоящему времени соучастник решили похитить денежные средства потерпевшего - бизнесмена и изготовили для этого поддельную справку о совершении последним тяжких преступлений в Москве и Нижнем Новгороде и о проведении в его отношении оперативно-розыскных мероприятий.

Справку соучастники показали Вершинину, неоднократно оказывавшему юридическую помощь потерпевшему. В свою очередь, Добрынин сообщил адвокату, что у него есть возможность повлиять на сотрудников правоохранительных органов, чтобы документ не был передан следствию и что для этого указанным сотрудникам надо передать $300 тыс.

В марте 2020 года Вершинин, не зная о том, что Добрынин с сообщником обманывают его, "имея умысел на совершение предложения посредничества во взяточничестве", встретился с представителем своего знакомого бизнесмена и показал ему фотографию "справки".

В итоге 16 апреля 2020 года Вершинин лично получил от представителя потерпевшего, действовавшего под контролем сотрудников правоохранительных органов, деньги в сумме $20 тыс., а также муляжи денежных купюр, имитирующие $280 тыс.

Как пояснял "Интерфаксу" адвокат Вершинина Алексей Кирсанов, "речь идет о частных отношениях частных лиц, которые схематически сводились к следующему: Вершинин взялся передать денежную сумму от одного лица другому, и собственно, лицо, которое передало деньги, посчитало, что Вершинин и тот, кому он эти деньги должен был передать, его обманывают, после чего написало заявление".

При этом, подчеркивал Кирсанов, у Вершинина не было корыстного умысла.

Вершинин известен по участию в уголовных делах в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, экс-начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, бизнесмена Олега Медведева и других.