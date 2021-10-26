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Шантажировавший детей педофил получил 15 лет колонии в Калужской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Калужский районный суд приговорил 39-летнего жителя Москвы к 15 годам колонии строгого режима за растление несовершеннолетних и распространение детской порнографии, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, в 2019 году москвич вел в соцсети переписку с детьми, представляясь чужим именем.

"Пять девочек, не достигшие возраста 12 лет, проживающие на территории Калуги, Рязани, Краснодара, Пермского края и Новосибирской области, по просьбе подсудимого и в результате шантажа присылали ему свои интимные фотографии", - говорится в сообщении. При этом несколько фотографий он переслал посторонним.

Отмечается, что в полицию обратилась только мама малолетней калужанки, остальные родители не знали о переписке своих детей.

Злоумышленника вычислили, в том числе по IP-адресам и детализации по абонентскому номеру, привязанному к соцстранице.

Подсудимому инкриминировались пять эпизодов действий сексуального характера в отношении малолетних, понуждение к совершению действий сексуального характера путем шантажа, а также распространение материалов с порнографическими изображениями детей. Мужчина получил 15 лет колонии с последующим ограничением свободы на 2,5 года.

Также осужденный пройдет принудительное лечение от от расстройства в форме педофилии, говорится в сообщении СУСК.

Калужская область

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