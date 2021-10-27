Суд Петербурга выпустил из-под стражи вдову рэпера Картрайта

Марина Кохал Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения Марине Кохал, заключенной под стражу по обвинению в убийстве мужа - рэпера из Украины Энди Картрайта, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Суд следствию (которое просило продлить Кохал меру пресечения в виде заключения под стражу - ИФ) отказал. (...) Кохал избран домашний арест по 30 января 2022 года. (...) Она выпущена из-под стражи в зале суда", - сказано в сообщении.

Как уточняется, женщине запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу и пользоваться средствами связи.

Следствие обосновывало ходатайство тем, что по делу назначили новые экспертизы: ситуационную и автороведческую (о том, кто является автором ряда сообщений во "ВКонтакте" от имени умершего), также проведены не все необходимые следственные действия. Следователь отметила, что дело "представляет особую сложность, особенно в установлении причин смерти".

Адвокаты сообщили суду, что в действиях следствия просматривается волокита, экспертизы назначаются не в срок, а за восемь месяцев с обвиняемой не провели ни одного следственного действия. Кроме того, Второй апелляционный суд общей юрисдикции, рассматривавший одну из жалоб защиты на решение о содержании Кохал под стражей, указал, что "обнаруженный событийный ряд может говорить о непреступном деянии" женщины.

Прокурор в свою очередь просил принять во внимание, что тело Картрайта было расчленено, органы нашли не все, и где они, Кохал не говорит.

Летом 2020 года в квартире в центре Петербурга было обнаружено расчлененное тело 30-летнего рэпера Картрайта. Кохал рассказала, что артист умер предположительно 25 июля от передозировки наркотиков, а она якобы расчленила тело и искала способ его спрятать, чтобы объявить безвестно пропавшим. По данному факту было возбуждено дело об убийстве, Кохал задержали.

Картрайт (Александр Юшко) - рэпер с Украины, известный участием в российском Versus Battle, в последнее время он жил в Петербурге. Первый альбом выпустил в 2012 году.