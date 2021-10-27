Сотни учащихся гимназии Екатеринбурга эвакуировали из-за распыления перцового баллончика

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Учащихся гимназии №109 в Екатеринбурге эвакуировали вечером в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облпрокуратуры.

"По предварительным данным, один из учеников среднего звена распылил перцовый баллончик, были эвакуированы порядка 400 учащихся. Пострадавших, по предварительным данным, нет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, прокуратура по данному инциденту проводит проверку, в ходе которой оценит соблюдение законодательства в части охраны жизни и здоровья учащихся.