Из-за газового баллончика эвакуировали 800 человек из школы Нижневартовска

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Баллончик со слезоточивым газом распылил неизвестный в школе №12 Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), пострадавших нет. Об этом сообщили "Интерфаксу" в городском департаменте образования.

"В 12:30 (10:30 по московскому времени - ИФ) 28 октября в средней школе №12 г. Нижневартовска у обучающихся появилась резь в глазах и першение в горле, о чем был проинформирован директор учреждения. Предположительно, на первом этаже распылен баллончик со слезоточивым газом", - сказал собеседник агентства.

Всего были эвакуировано 783 школьника и 34 сотрудника. Пострадавших нет.

Детей отправили по домам, школу проветривают. Вторая смена будет учиться на "дистанте".

Ранее сообщалось, что днем 5 октября учащихся и персонал лицея №2 Нижневартовска пришлось эвакуировать из-за распыления слезоточивого газа, пострадавших не было.