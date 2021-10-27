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Сенатор Львова-Белова станет новым детским омбудсменом

Сенатор Львова-Белова станет новым детским омбудсменом
Мария Львова-Белова
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встретился с сенатором и многодетной матерью Марией Львовой-Беловой и предложил ей занять пост уполномоченного по правам ребенка при главе государства.

Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи.

Львова-Белова рассказала, что уже 15 лет занимается защитой прав детей.

"Если вы позволите и доверите, я, конечно, с огромным удовольствием займусь этой работой", - сказала она.

Она также попросила о встрече с президентом через два месяца.

На сайте Кремля уже опубликован указ главы государства, которым Львова-Белова назначена Уполномоченным при президенте по правам ребенка сроком на пять лет.

Прежний детский омбудсмен Анна Кузнецова после парламентских выборов перешла на работу в Госдуму и заняла пост вице-спикера нижней палаты парламента.

Львова-Белова - член Совета Федерации РФ от Пензенской области, член комитета по социальной политике Совета Федерации, представитель Совета Федерации при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.

Замужем, воспитывает пятерых родных детей и четверых приемных. Опекун у 13 молодых людей со статусом недееспособности (все старше 18 лет).

Начала свою общественную деятельность в качестве волонтера-соцработника, помогающего детям-отказникам в больницах города Пензы.

В 2008 году Львова-Белова выступила соучредителем и руководителем благотворительной организации "Благовест". В 2014 году учредила АНО "Квартал Луи" - некоммерческую организацию, занимающуюся развитием сопровождаемого проживания, образования и трудоустройства молодых людей с инвалидностью, оставшихся без семейного попечения. В 2011-2014 годах, 2017-2019 годы была членом Общественной палаты Пензенской области. В 2017-2019 годах член Общественной палаты РФ. С февраля 2019 года Львова-Белова - сопредседатель регионального штаба ОНФ по Пензенской области.

Владимир Путин Мария Львова-Белова

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