Сенатор Львова-Белова станет новым детским омбудсменом

Мария Львова-Белова Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встретился с сенатором и многодетной матерью Марией Львовой-Беловой и предложил ей занять пост уполномоченного по правам ребенка при главе государства.

Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи.

Львова-Белова рассказала, что уже 15 лет занимается защитой прав детей.

"Если вы позволите и доверите, я, конечно, с огромным удовольствием займусь этой работой", - сказала она.

Она также попросила о встрече с президентом через два месяца.

На сайте Кремля уже опубликован указ главы государства, которым Львова-Белова назначена Уполномоченным при президенте по правам ребенка сроком на пять лет.

Прежний детский омбудсмен Анна Кузнецова после парламентских выборов перешла на работу в Госдуму и заняла пост вице-спикера нижней палаты парламента.