Сенатор Львова-Белова станет новым детским омбудсменом
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встретился с сенатором и многодетной матерью Марией Львовой-Беловой и предложил ей занять пост уполномоченного по правам ребенка при главе государства.
Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи.
Львова-Белова рассказала, что уже 15 лет занимается защитой прав детей.
"Если вы позволите и доверите, я, конечно, с огромным удовольствием займусь этой работой", - сказала она.
Она также попросила о встрече с президентом через два месяца.
На сайте Кремля уже опубликован указ главы государства, которым Львова-Белова назначена Уполномоченным при президенте по правам ребенка сроком на пять лет.
Прежний детский омбудсмен Анна Кузнецова после парламентских выборов перешла на работу в Госдуму и заняла пост вице-спикера нижней палаты парламента.
Львова-Белова - член Совета Федерации РФ от Пензенской области, член комитета по социальной политике Совета Федерации, представитель Совета Федерации при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.
Замужем, воспитывает пятерых родных детей и четверых приемных. Опекун у 13 молодых людей со статусом недееспособности (все старше 18 лет).
Начала свою общественную деятельность в качестве волонтера-соцработника, помогающего детям-отказникам в больницах города Пензы.
В 2008 году Львова-Белова выступила соучредителем и руководителем благотворительной организации "Благовест". В 2014 году учредила АНО "Квартал Луи" - некоммерческую организацию, занимающуюся развитием сопровождаемого проживания, образования и трудоустройства молодых людей с инвалидностью, оставшихся без семейного попечения. В 2011-2014 годах, 2017-2019 годы была членом Общественной палаты Пензенской области. В 2017-2019 годах член Общественной палаты РФ. С февраля 2019 года Львова-Белова - сопредседатель регионального штаба ОНФ по Пензенской области.