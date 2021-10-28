МИД предупредил о рисках предложенного моратория на добычу в Арктике

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Предлагаемый Еврокомиссией мораторий на добычу углеводородов в Арктике может подорвать устойчивость глобального энергетического рынка, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Отказ от добываемых в Арктике нефти и газа вместо нацеленности на совместную работу по разработке комплекса мер по снижению выбросов парниковых газов через внедрение наилучших доступных технологий чреват подрывом устойчивости глобального энергетического рынка, что соответственно может привести к гораздо более серьезным потрясениям по сравнению с теми, которые мы в настоящее время наблюдаем в Европе", - сказала она на брифинге.

Попытки решения глобальных климатических вызовов за счет искусственного ограничения экономической деятельности в отдельно взятом регионе "в принципе не выдерживают никакой критики", считает она.

"Это антинаучно, это в принципе не выдерживает никакого анализа, в том числе в контексте реализации принципов ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance). Говоря о каких-либо запретах, нужно понимать и отдавать себе отчет, что последствия таких решений затронут в первую очередь конкретных потребителей. В данном случае речь идет о европейцах", - сказала Захарова.

"Негативно они отразятся и на населении Арктики, включая коренных жителей, для которых устойчивая экономическая деятельность является основополагающей предпосылкой улучшения своего благосостояния", - продожила представитель МИД.

Еврокомиссия обнародовала Арктическую стратегию ЕС, в которой заявляется о намерении добиваться моратория на добычу и реализацию углеводородов в Арктике. Для этого в Брюсселе планируют работать с партнерами над многосторонним юридическим обязательством не допускать дальнейшего освоения запасов углеводородов, а также не приобретать такие углеводороды, если они будут добываться.