ЕК выступает за мораторий на добычу углеводородов в Арктике

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) не отказывается от своей позиции о необходимости моратория на разведку и добычу ископаемых энергоносителей в Арктике, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Что касается моратория для Арктики, наша позиция не изменилась", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Ей напомнили, что ранее в то же день премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре призвал ЕС отказаться от идеи прекращения добычи энергоресурсов в Арктике, напомнив, что Евросоюз продолжает получать норвежский СПГ из региона. Представителя ЕК спросили, в каком состоянии диалог с Осло на эту тему, и каков приоритет Брюсселя в арктической стратегии: безопасность или экология.

"Есть тесные контакты с Норвегией, и в последние дни энергетика - приоритетная тема. Норвегия остается страной, тесно связанной с Европейским союзом в энергетическом секторе. Норвегия - очень важный партнер для нас", - ответила Итконен.

Она напомнила о саммите стран Северного моря в Гамбурге на прошлой неделе. "Там также поднимались вопросы, связанные с энергетикой в регионе, и действительно Арктика - это чрезвычайно чувствительный регион с точки зрения экологической и важный в плане стратегическом, конечно", - продолжила представитель ЕК.

По ее словам, каждый год проводятся совещания высокого уровня с норвежской стороной по энергетическим вопросам, и Еврокомиссия намеревается продолжать следовать этим путем. Итконен не исключила, что вопрос о моратории может однажды быть поднят на политическом уровне. Но в последнее время Арктика обсуждалась в "более широком контексте", отметила она.

В октябре 2021 года Европейский союз представил обновленную стратегию для Арктики, в которой официально призвал к введению международного моратория на разведку и добычу угля, нефти и газа в регионе.

Норвежский премьер-министр последовательно выступает против предложений Евросоюза о введении моратория на добычу нефти и газа в Арктике. Он подчеркивает, что в условиях текущего геополитического кризиса отказ от добычи в Арктике энергоресурсов критически ухудшит ситуацию с энергоснабжением европейских стран. Норвегия в минувшем году стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС, что подтвердила Итконен.

"Норвегия была нашим главным поставщиком газа в прошлом году. У нас есть политический формат диалога с Норвегией, что касается внутреннего энергетического рынка ЕС и моратория, о котором идет речь. Это часть нашей более широкой политики, которую мы определили для Арктики", - сообщила представитель ЕК.