Петербургский суд отправил под домашний арест представителя главы Чечни в СЗФО

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга отправил под домашний арест местного жителя Ислама Хизриева по делу о наркотиках, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения в отношении него избрана по 25 декабря, уточняется в сообщении.

Следствие ходатайствовало о заключении Хизриева под стражу. Обвиняемый в свою очередь просил избрать в отношении него более мягкую меру пресечения.

При вынесении решения суд учел, что Хизриев имеет на иждивении пять несовершеннолетних детей, супругу-инвалида и мать-инвалида, является единственным кормильцем, проживает по месту регистрации, трудоустроен, имеет постоянный легальный источник дохода.

Кроме того, как отмечается, следствие не предоставило суду "убедительных доказательств, что Хизриеву не может быть избрана иная мера, кроме стражи".

По информации пресс-службы, Хизриев обвиняется в преступлении по ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Из материалов суда следует, что он был задержан ночью 26 октября у дома на Дунайском проспекте. По версии следствия, мужчина незаконно хранил без цели сбыта мефедрон массой более 2,93 грамм. Вину Хизриев не признает.

В публикациях СМИ Хизриева называют представителем главы Чечни в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). В этом статусе он также упомянут в инстаграме представительства Чеченской республики в СЗФО, однако последние публикации в аккаунте датированы октябрем 2019 года.