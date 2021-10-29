Минэкономразвития РФ предложило оказывать продовольственную помощь малоимущим

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития РФ выступило с инициативой включить продовольственную помощь малоимущим гражданам в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Власти вновь вернулись к обсуждению продовольственной помощи малоимущим: Минэкономразвития предложило включить такую инициативу в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией", - говорится в публикации со ссылкой на близкие к министерству источники.

По имеющейся у издания информации, в ведомстве полагают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства.

В число других инициатив Минэкономразвития, которые могут смягчить инфляционное давление, входят: налаживание прямых контактов между крупными торговыми сетями и фермерами; создание отдельного федерального проекта, направленного на поддержку аграриев-производителей плодоовощной продукции; включение личных подсобных хозяйств в перечень получателей господдержки.

Кроме того, ведомство предлагает ликвидировать административные барьеры, мешающие аграриям получать помощь государства; развивать фермерские ярмарки выходного дня; компенсировать бизнесу в сфере сельского хозяйства часть затрат на модернизацию; вовлекать аграриев в механизмы сельскохозяйственного страхования, чтобы сократить издержки от природных рисков, уточняется в статье.

Впрочем, как пояснили источники газеты, сводный доклад находится в процессе подготовки, и не все предложенные меры могут в него войти.

В Минэкономразвития изданию заявили, что совместно с министерством сельского хозяйства РФ и министерством промышленности и торговли РФ ведут проработку предложений. Они будут представлены в правительство в установленный срок, заверили в ведомстве.

Власти обсуждают необходимость оказания продовольственной помощи малоимущим уже не в первый раз, напоминает газета. В конце 2020 года Минпромторг предлагал правительству ввести так называемый потребительский сертификат - программу, по которой люди с доходами ниже регионального прожиточного минимума могли бы получить адресную помощь.

Предполагалось, что сертификат привяжут к карте "Мир" и на нее каждый месяц будет поступать фиксированная сумма, которую можно тратить только на продукты. Однако до реализации инициативы дело не дошло, пишут "Известия".