Мишустин поручил подготовить новые меры по стабилизации цен на продукты

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Принятые правительством РФ меры по сдерживанию цен на продовольственные товары оказались эффективными, но в текущих условиях нужен новый комплекс мер, которые бы стабилизировали цены в долгосрочной перспективе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства в четверг.

Он поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову координировать работу по разработке таких предложений.

"Еще об одной важной теме. Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными, но сегодня все-равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие. Во всем мире они растут и, конечно, требуется дополнительный комплекс мер, которые обеспечивают стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе. Предложения по этому вопросу подготовлены министерством сельского хозяйства", - сказал Мишустин.

"В связи с тем, что есть достаточно много предложений экономического характера от других федеральных органов власти по решению этих проблем, я попросил бы Андрея Рэмовича Белоусова скоординировать эту работу в правительстве и провести ее со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Андрей Рэмович, надо проанализировать действующие программы и понять, чего нам не хватает. И соответственно подготовить эти предложения к докладу уже обобщенные", - дал премьер поручение по итогам заслушивания доклада от Минсельхоза.

Как сообщалось, Минэкономразвития на этой неделе повысило свою оценку по инфляции в РФ на 2021 г с 5,8% до 7,4%, объясняя этот пересмотр как раз сильным удорожанием продовольственной продукции, при этом прогноз по инфляции на 2022-2024 годы остался прежним - 4% в год.

"Скорректировали оценку инфляции на конец года на 1,6 п.п. вверх - до 7,4% (с 5,8% по сентябрьской версии - ИФ). Около 90% (или 1,4 п.п.) отклонения объясняется продовольственными ценами (еще 0,2 п.п. приходится на непроды)", - давал разбивку коррекции глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он тогда также сообщил, что Минсельхоз подготовил план первоочередных мер, направленных на расширение предложения, в первую очередь - плодоовощной и мясной продукции.

В сегодняшнем пресс-релизе Минэкономразвития отмечает, что "в дополнение к внутренним факторам роста цен в России, в частности, отставанию по темпам сбора урожая из-за погоды, сохраняется давление со стороны мировых рынков", но "демпферные механизмы существенно снижают инфляционное давление извне".

Министерство приводит данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) - к сентябрю 2021 г. индекс продовольственных цен вырос на 19,9% с начала года и на 32,8% в годовом выражении.

"Так, к сентябрю средняя стоимость пшеницы выросла в мире на 41% за год. Риски роста мировых цен сохраняются, смягчить негативный эффект может увеличение производства за счет высокого урожая в некоторых регионах Восточной Европы", - отмечают в Минэкономразвития.

"Индекс цен на сахар FAO за год вырос к сентябрю на 53,5%. В октябре 2021 года цены на сахар достигли максимальных значений февраля-марта 2017 года. Сдерживающим фактором является улучшение прогнозов мирового предложения за счет роста производства в Азии и Европе", - отмечают в министерстве.

"Растительные масла к сентябрю подорожали на 61,2% в годовом выражении. В настоящее время риски дальнейшего роста мировых цен оцениваются как невысокие. Несмотря на отставание темпов уборки, ожидается хороший урожай в России", - говорится в релизе Минэкономразвития.

"Продолжают расти мировые цены на мясную продукцию. Так, цена на говядину на спот-рынке в США достигла к 11 октября рекордного значения с декабря 2019 года - прежде всего за счет активных закупок Китаем и сокращения предложения со стороны крупнейших экспортеров", - отмечают в министерстве.

"Большую часть нагрузки от повышения мировых цен по наиболее чувствительным рынкам удается нивелировать за счет демпферов. Например, по зерновым при нынешних мировых ценах влияние демпфера на сдерживание потребительской инфляции оценивается в 0,4%. Так, по пшенице цены на внутреннем рынке растут в 3 раза медленнее, чем на мировых, по ячменю - почти в 4 раза. С 1 сентября заработал демпфер по подсолнечному маслу. В результате внутренняя стоимость подсолнечного масла от производителей снизилась на 0,6%, мировые цены выросли на 2,6%", - комментируют в Минэкономразвития работу демпферных механизмов.