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Власти Чукотки договорились о доставке продовольствия на пяти судах

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Пять судов с продовольствием следуют на Чукотку, где возникли проблемы с доставкой грузов из-за сложной навигации, при необходимости для их сопровождения привлекут ледоколы, сообщила замначальника департамента сельского хозяйства и продовольствия округа Валентина Емельянова.

"Пять судов идут в разные порты Чукотки - Певек, Эгвекинот, Провидения, Лаврентия, Беринговский. На них загружено 377 контейнеров с продовольствием. Еще 203 контейнера сейчас распределяют на два судна во Владивостоке", - сообщила Емельянова в пятницу в официальном аккаунте ведомства в соцсетях.

"Если будет необходимо, уже есть договоренность о сопровождении ледокольным флотом", - добавила замначальника департамента.

По ее словам, в села округа основные социально значимые товары завезены, при нехватке груз доставляют авиацией, работа которой зависит от погоды. В свою очередь пользователи в комментариях к этому посту сообщают, что доставляемые авиацией продукты очень дорогие.

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"Морковка по цене навигационной 80-100 руб. за кг и в Новомариинском авиапоставкой почти 600 руб. Кто может себе позволить купить борщевой набор по самолетным ценам", - написал один из пользователей.

Еще один комментатор опасается за сохранность продуктов, которые доставляются судами при отрицательных температурах.

"Суда идут, у нас минусовые температуры, что будет в контейнерах с картошкой, морковкой, луком, про помидоры, огурцы и фрукты молчу. Завозится авиацией, все прекрасно конечно, но цены какие", - отметил еще один комментатор.

Также один из пользователей возмущен высокими ценами на фрукты. По его словам, килограмм апельсинов стоит 950 руб., грейпфрут - 990 руб. за кг, сливы - 995 руб. за кг.

Как сообщалось, ранее власти округа сообщили о проблемах с доставкой грузов на Чукотку по морю: в июле-сентябре было в три раза меньше заходов судов, чем обычно. Жители жаловались, что из-за перебоев с доставкой возникла нехватка продуктов в магазинах.

Правительство региона сообщило, что задержка с доставкой грузов вызвана кризисом логистики на Дальнем Востоке: поток грузов из Китая и стран Юго-Восточной Азии вызвал перегрузку порта Владивосток и задержку в отправке грузов в два-три месяца. По данным окружного правительства на 20 октября, из запланированных к доставке 14,7 тыс. тонн продовольствия была завезена только половина от запланированного объема.

Региональные власти обещают завезти весь объем продовольствия.

Чукотка

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