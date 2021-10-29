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Жителя Приморья будут судить за нападение на банк с муляжом взрывного устройства

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении жителя Владивостока, напавшего на банк с муляжом взрывного устройства, направлено в Артемовский городской суд (Приморье), сообщает в пятницу региональная прокуратура.

"По версии следствия, в июне 2021 года обвиняемый, используя для устрашения муляж взрывного устройства, который он закрепил на поясе, прошел в отделение банка, расположенного по улице Ленина в Артёме", - говорится в сообщении.

В банке обвиняемый потребовал у менеджеров деньги, которые хранились в кассе - около 2,8 млн рублей. Однако сотрудники банка отказались выполнять его приказ. В итоге грабитель скрылся с места преступления.

Как сообщалось, после этого обвиняемый сел в машину, припаркованную возле офиса. Правоохранительные органы объявили план "Перехват" и вскоре задержали нарушителя, который оказался 42-летним жителем Владивостока. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Муляж обнаружили позже неподалеку от места происшествия.

Владивосток Приморский край

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