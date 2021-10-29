Дело об изнасиловании девушки-инвалида возбуждено на Камчатке

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о групповом изнасиловании девушки-подростка с инвалидностью (п. "а" ч.3 ст. 131 УК РФ) на Камчатке, сообщает в пятницу региональное следственное управление СКР.

"Дело возбуждено по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина", - сказано в сообщении.

По версии следствия, вечером 5 октября трое мужчин в лесополосе возле сопки Мишенная в Петропавловске-Камчатском вступили в половую связь с 17-летней девушкой-инвалидом.

О сексуальном насилии над своей дочерью в правоохранительные органы ее мать сообщила 18 октября.

"Об обстоятельствах произошедшего матери стало известно после того, как на смарт-часы девочки поступило сообщение от неизвестного с приглашением встретиться", - сказано в сообщении.

Из-за позднего сообщения о случившемся следователям предстоит восстановить все обстоятельства произошедшего.

"Назначен ряд экспертных исследований, проводятся процессуальные и иные следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", - отмечают в СК.