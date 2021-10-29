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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Более 50% россиян сочли нерабочие дни необходимой мерой для борьбы с COVID

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября считают необходимой мерой для снижения темпов роста заболеваемости коронавирусом 53% россиян, среди граждан 18-24 лет о поддержке такого решения заявляют 70% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, распространенные в пятницу.

Результаты исследования показывают, что российские женщины чаще мужчин считают эту меру необходимой - 58% и 48% респондентов соответственно.

В свою очередь, противоположной точки зрения придерживаются 40% россиян. Наиболее скептическое отношение к эффективности нерабочей недели с точки зрения стабилизации эпидемиологической ситуации проявляют граждане 35-44 лет (51%), отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 7% россиян затрудняются оценить необходимость нерабочей недели для снижения темпов распространения COVID-19.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 24 октября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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С тех пор как началась пандемия, государственные и частные кладбища Филиппин все еще закрываются для посетителей с 29 октября по 2 ноября во избежание массового распространения COVID-19 на праздновании Дня поминовения усопших
Хроника 09 января 2020 года – 29 октября 2021 годаПандемия коронавируса
ВЦИОМ Коронавирус

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