Более 50% россиян сочли нерабочие дни необходимой мерой для борьбы с COVID

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября считают необходимой мерой для снижения темпов роста заболеваемости коронавирусом 53% россиян, среди граждан 18-24 лет о поддержке такого решения заявляют 70% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, распространенные в пятницу.

Результаты исследования показывают, что российские женщины чаще мужчин считают эту меру необходимой - 58% и 48% респондентов соответственно.

В свою очередь, противоположной точки зрения придерживаются 40% россиян. Наиболее скептическое отношение к эффективности нерабочей недели с точки зрения стабилизации эпидемиологической ситуации проявляют граждане 35-44 лет (51%), отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 7% россиян затрудняются оценить необходимость нерабочей недели для снижения темпов распространения COVID-19.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 24 октября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.