Четверо крымчан осуждены на длительные сроки по делу о террористической организации

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) в пятницу приговорил к лишению свободы на сроки от 12 до 17 лет в колонии строгого режима четырех жителей Крыма, признав их приверженцами "Хизб ут-Тахрир" - организации, признанной в России террористической и запрещенной, сообщила "Интерфаксу" один из адвокатов Лиля Гемеджи.

"Сейтумеру Сейтумерову дали 17 лет, Осману Сейтумерову - 14 лет, Рустему Сейтмеметова - 13 лет, 12 лет - Амету Сулейманову. У всех первые три года и шесть месяцев - в тюрьме", - сказала Гемеджи.

Сейтумеровы - братья, Сейтмеметов - их дядя.

Прокурор на прениях просил большие сроки для обвиняемых - суммарно 66 лет: 20 лет - Сейтумеру Сейтумерову, 17 лет - Осману Сейтумерову, 16 лет - Сейтмеметову, 13 лет - Сулейманову. Адвокаты требовали вынести оправдательный приговор. Фигуранты не признали вину.

Четырем жителям Крыма инкриминируют статью 205.5 Уголовного кодекса России (организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности).

"В качестве доказательств обвинение представило два записанных методом оперативно-розыскных мероприятий аудиофайла в старинной мечети "Тахталы Джами" в Бахчисарае. Остальная информация сводится к показаниям двух скрытых свидетелей", - сказала Гемеджи.

Сотрудники ФСБ России провели обыски в Бахчисарайском районе Крыма в марте 2020 года, после чего задержали четырех человек.

Центр общественных связей ФСБ в пресс-релизе назвал их "членами террористической структуры", которые "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата и вербовали крымских мусульман в ряды запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир".

"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда России с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в стране. На Украине ее деятельность никак не регламентируется. В Крыму, вошедшем в состав России в марте 2014 года, регулярно проводятся обыски, российская спецслужба заявляет о раскрытии деятельности ячеек "Хизб ут-Тахрир" в разных регионах полуострова, в том числе - в Бахчисарае.