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ФСБ задержала 15 сторонников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" в трех регионах РФ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ФСБ нейтрализовала четыре ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" в Пензе, Уфе и Челябинске, при этом задержаны 15 человек.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом в конце июня - начале июля в городах Пенза, Уфа и Челябинск нейтрализованы четыре законспирированные ячейки запрещенной в России решением Верховного суда РФ в 2003 году международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона", - заявили в ЦОС.

Установлено, что по указанию зарубежных эмиссаров задержанные проводили "целенаправленную работу по распространению на территории РФ террористической идеологии". По данным ФСБ, на конспиративных собраниях они вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов.

"По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности", - добавили в ЦОС.

Возбуждены уголовные дела, сообщили в ФСБ.

ФСБ Хизб ут-Тахрир Пенза Уфа Челябинск

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