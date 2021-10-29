Туристы из-за ограничений отменили до 35% броней в отелях РФ на праздники

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российские туристы отказываются от броней в отелях на ноябрьские праздники из-за введения требования QR-кодов о вакцинации при заселении в гостиницы, доля отказов составляет 25-35%, сообщил в пятницу вице-президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Алексей Мусакин.

"После того, как объявили о введении QR-кодов, в гостиницах пошли отказы: от 25% до 35%. И мы должны были либо вернуть деньги, либо они еще не платили и просто отказывались от заявок", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Мусакин напомнил, что на ноябрьские праздники еще до объявления периода нерабочих дней было большое количество бронирований в загородных отелях, курортных гостиницах, а также в городах, например, в Петербурге, Казани.

Ухудшение ситуации с коронавирусом в России и объявление нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября заставило многие регионы ввести ограничения, в частности гостиницы почти в 50 субъектах РФ при заселении стали требовать QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде. В качестве альтернативы принимается ПЦР-тест на коронавирус.