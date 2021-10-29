Комиссия при правительстве одобрила два оплачиваемых дня отдыха после вакцинации

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российская трехсторонняя комиссия единогласно поддержала предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от COVID-19, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. (...) Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали Рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха", - сообщили в аппарате вице-премьера в пятницу.

Там напомнили, что документ был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина.

"Согласно документу, работодателям рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, два оплачиваемых выходных дня. Подписанные рекомендации направлены в регионы", - уточнили в аппарате Голиковой.

В июле в РФ были подготовлены рекомендации Роспотребнадзора и Минтруда, согласно которым работодатели могут предоставить сотрудникам один выходной после вакцинации от коронавируса.

На прошлой неделе на совещании у президента РФ Владимира Путина вице-премьер Голикова предложила увеличить количество выходных до двух в целях стимулирования прохождения иммунизации от COVID-19.

Путин поддержал адресованное работодателям предложение о предоставлении двух выходных для прохождения вакцинации. "Предоставить пару дней отдыха после вакцинации – целесообразно, ведь может подняться температура. Надо только понять, как это можно сделать. Подчеркиваю – с сохранением заработной платы", - сказал президент.