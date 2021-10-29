Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Комиссия при правительстве одобрила два оплачиваемых дня отдыха после вакцинации

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российская трехсторонняя комиссия единогласно поддержала предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от COVID-19, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. (...) Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали Рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха", - сообщили в аппарате вице-премьера в пятницу.

Там напомнили, что документ был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина.

"Согласно документу, работодателям рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, два оплачиваемых выходных дня. Подписанные рекомендации направлены в регионы", - уточнили в аппарате Голиковой.

В июле в РФ были подготовлены рекомендации Роспотребнадзора и Минтруда, согласно которым работодатели могут предоставить сотрудникам один выходной после вакцинации от коронавируса.

На прошлой неделе на совещании у президента РФ Владимира Путина вице-премьер Голикова предложила увеличить количество выходных до двух в целях стимулирования прохождения иммунизации от COVID-19.

Путин поддержал адресованное работодателям предложение о предоставлении двух выходных для прохождения вакцинации. "Предоставить пару дней отдыха после вакцинации – целесообразно, ведь может подняться температура. Надо только понять, как это можно сделать. Подчеркиваю – с сохранением заработной платы", - сказал президент.

Татьяна Голикова коронавирус

Новости

РСПП попросил поскорее внести COVID-вакцинацию в календарь прививок

РСПП попросил поскорее внести COVID-вакцинацию в календарь прививок

Гидрометцентр ожидает в ноябре в России температуры выше многолетней нормы

Гидрометцентр ожидает в ноябре в России температуры выше многолетней нормы

Врио главы департамента Минобороны Солодяжникову отправили под домашний арест

Задержан подозреваемый в похищении девочки в Рязанской области

Минтранс согласовал эксперимент "Почты России" по доставке дронами в 4 регионах

Участникам фотопровокации на фоне Василия Блаженного дали по 10 месяцев

Участникам фотопровокации на фоне Василия Блаженного дали по 10 месяцев
Нападения в школах и вузах

Волгоградского подростка, планировавшего нападение на школу, вернули в СИЗО

Пандемия коронавируса

Северный флот и Западный округ отгружают кислород больницам для лечения COVID

Северный флот и Западный округ отгружают кислород больницам для лечения COVID

Песков отметил растущий долг Молдавии за газ

Блогер Андрей Пыж осужден на 5 лет за незаконное получение секретных сведений

Блогер Андрей Пыж осужден на 5 лет за незаконное получение секретных сведений
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });