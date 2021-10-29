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Сотрудники ФСИН возили ректора "Шанинки" Зуева в больницу

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) вывозили находящегося под домашним арестом ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева в московскую больницу по постановлению следователя, сообщили в тюремном ведомстве.

"Подозреваемый Зуев в соответствии с постановлением следователя был доставлен сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции в одну из городских больниц Москвы для проведения медицинского освидетельствования", - говорится в сообщении пресс-бюро УФСИН, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в соответствии с действующим законодательством сотрудники инспекции "не должны уведомлять адвокатов о вынесении постановления о медицинском освидетельствовании".

"В настоящее время сотрудники уголовно-исполнительной инспекции сопроводили подозреваемого Зуева к месту исполнения меры пресечения", - заявили в пресс-бюро.

Зуев был задержан 12 октября в рамках расследования дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Ему вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

13 октября Тверской суд Москвы отправил Зуева под домашний арест. По версии следствия, он похитил 21 млн руб., выделенных из бюджета. По данным суда, речь идет о средствах, предназначенных для федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

По словам адвоката ректора Сергея Севрука, в деле речь идет о двух контрактах, которые были заключены в 2019 году. Вину Зуев не признает.

Рассмотрение апелляционного представления прокуратуры на меру пресечения Зуеву в Мосгорсуде назначено на 27 октября.

ФСИН Сергей Зуев Шанинка

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