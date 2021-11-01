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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Около 2 млн больных COVID, лечащихся на дому, получат бесплатные лекарства

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правительство поможет закупить лекарства для больных коронавирусом и обеспечить больницы необходимым кислородом для лечения пациентов с COVID-19, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Большинство граждан с COVID проходят лечение дома. Правительство направило дополнительное финансирование на закупку для них лекарств. Это почти 11 млрд рублей. За счет них нужными препаратами будут обеспечены около двух миллионов человек", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Медикаменты для больных коронавирусом по решению президента должны предоставляться бесплатно, напомнил Мишустин.

"Но есть и очень много людей, которые тяжело переносят болезнь. Они получают помощь в больницах, где врачи трудятся круглосуточно. Из-за роста госпитализации увеличилась и потребность в кислороде", - сказал глава правительства.

Он отметил, что такая ситуация сложилась в 50 регионах страны.

"Правительство окажет необходимую поддержку: будет выделено более 5 млрд рублей на закупку концентрата кислорода с высокой производительностью - свыше тысячи литров в минуту, российского производства", - сказал Мишустин.

За счет бюджета также будет оплачена их доставка и установка, добавил он.

Мишустин поручил Минздраву как можно скорее заключить соглашения с регионами на предоставление трансфертов, чтобы в короткие сроки восполнить нехватку кислорода в больницах.

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Михаил Мишустин Коронавирус

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