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В МВД заявили, что для продажи наркотиков чаще всего используют "ВКонтакте" и Twitter

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Наиболее часто объявления о продаже наркотиков и ссылки на распространяющие их площадки встречаются в соцсетях "ВКонтакте" и Twitter, однако все чаще наркоторговцы стали предлагать свой товар в мессенджерах, сообщил заместитель начальника отдела противодействия наркопреступлениям в сфере информационных технологий МВД РФ Дмитрий Сапегин.

"Если остановиться на социальных сетях, то в качестве универсальной площадки для сбыта наркотиков злоумышленники используют социальную сеть "ВКонтакте", где в виде постов и комментариев в различных группах публикуются объявления, содержащие как предложения о продаже запрещенных веществ, так и ссылки на площадки, их распространяющие. На втором месте из социальных сетей по количеству распространяемого наркоконтента - Twitter", - сказал Сапегин в интервью радио "Милицейская волна".

По его словам, наркоторговцы также используют Instagram, "Одноклассники", Facebook и YouTube.

"В то же время среди наркосбытчиков отмечается рост популярности мессенджеров, которые все больше приобретают статус основных источников распространения наркотиков", - сказал представитель МВД.

Сапегин также сообщил, что по данным за девять месяцев текущего года, сотрудники МВД за совершение IT-наркопреступлений привлекли к уголовной ответственности более 70 тыс. человек.

МВД РФ ВКонтакте Twitter

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