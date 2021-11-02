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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве сократилась почти на 24%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Около 5,7 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти на 24% меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, в российской столице за последние 24 часа обнаружили 5 736 инфицированных. Накануне сообщалось о выявлении 7 103 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Москве сократилась на 1 367 случаев, или на 23,8%.

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За сутки коронавирус привел к смерти 98 москвичей. Это соответствует уровню третьей декады июля 2021 года. За все время пандемии в Москве скончались 31 536 пациентов с COVID-19.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 6 359 столичных жителей. Общее число москвичей, победивших коронавирус, составило 1 605 363.

Накануне сообщалось о смерти 96 и выздоровлении 5 257 пациентов с коронавирусом в Москве.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 2 ноября составляет 1 830 230.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. 19 октября Собянин ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны до 25 февраля отправить 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.

Хроника 09 января 2020 года – 02 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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