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Разыскиваемый США белорусский хакер Павлович задержан в Петербурге

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Опергруппа петербургского бюро Интерпола задержала в северной столице судимого за мошенничество с банковскими картами гражданина Белоруссии Сергея Павловича, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, мужчина был задержан накануне днем у отеля на Суворовском проспекте.

Собеседник агентства уточнил, что Павлович находится в международном розыске, инициированном правоохранительными органами США. Там Павловича подозревают в преступлениях по ст. 1029 (В)(2) УК США (организация передачи/распространения устройств несанкционированного доступа).

Сейчас Павлович находится в отделе полиции, инициатору розыска сообщили о его задержании.

Информацией из официальных источников по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

Из открытых источников следует, что имя Павловича неоднократно фигурировало в уголовных делах о киберпреступлениях. Так, в 2008 году мужчина проходил по делу о якобы "крупнейшем хищении персональной информации за всю историю США" и обвинялся в продаже данных краденных банковских карт.

В 2009 году в Белоруссии он был осужден на 10 лет за кардерство. В заключении Павлович написал книгу "Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера", а в 2015 году вышел на свободу. В последнее время он известен как автор YouTube-канала "Люди PRO", на который подписаны более 500 тыс. человек.

Россия США Белоруссия Сергей Павлович

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