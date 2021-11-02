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Разыскиваемый США хакер Павлович сообщил, что его отпустили из полиции Петербурга

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Судимый за взломы чужих банковских карт (кардерство) гражданин Белоруссии Сергей Павлович, которого ранее задержали в Петербурге по запросу США, отпущен из полиции.

"Я уже в отеле, а не в камере, хотя в камере я вчера тоже побывал", - сообщил Павлович во время трансляции на своем YouTube-канале во вторник.

По его словам, сотрудники полиции задержали его накануне в отеле в Петербурге и доставили в отдел, где он пообщался с прокурором, после чего его отпустили.

"Передать меня Америке не могут, потому что у России и США нет действующего договора о выдаче преступников. (...) Я уже отбыл наказание за это преступление сполна: отсидел в Белоруссии 10 лет. Но Америка все равно хочет меня видеть своим узником, (...) Америка не признает, если ты отбыл наказание не на их территории", - сказал Павлович.

Он уточнил, что уже нанял в США адвоката для урегулирования вопроса с американскими правоохранительными органами.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, гражданина Белоруссии Павловича задержали в Петербурге 1 ноября. По данным собеседника агентства, мужчина находится в международном розыске, инициированном правоохранительными органами США: его подозревают в преступлениях по ст. 1029 (В)(2) УК США (организация передачи/распространения устройств несанкционированного доступа).

Из открытых источников следует, что имя Павловича неоднократно фигурировало в уголовных делах о киберпреступлениях. Так, в 2008 году мужчина проходил по делу о якобы "крупнейшем хищении персональной информации за всю историю США" и обвинялся в продаже данных краденных банковских карт. В 2009 году в Белоруссии он был осужден на 10 лет за кардерство, в 2015 году вышел на свободу. В последнее время известен как автор YouTube-канала "Люди PRO", на который подписаны более 500 тыс. человек.

Петербург США Сергей Павлович

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