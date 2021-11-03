В Приморье начали восстанавливать "истребитель танков" времен ВОВ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Военные в Приморье приступили к восстановлению советской противотанковой самоходной артиллерийской установки СУ-100, выполненной на базе легендарного танка Т-34, сообщила в среду пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Специалистам предстоит большая работа, так как большинство составляющих машины не пригодны для восстановления. Военнослужащие будут искать замену деталям аналогами или изготавливать их заново", - говорится в сообщении.

Работы проводят специалисты базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа. Восстановленный "истребитель танков" СУ-100 пополнит уникальный музей бронетанковой техники воинской части, где представлены более 20 экземпляров техники фронтовых лет.

У военнослужащих-ремонтников приморской базы есть большой опыт в восстановлении легендарной техники военного времени. Три года назад специалисты в рекордно короткие сроки восстановили до ходовых характеристик американский средний танк "Шерман" времен Великой Отечественной войны, поднятый со дна Баренцева моря водолазами Северного флота.

СУ-100 - советская противотанковая самоходная артиллерийская установка периода Второй мировой войны, класса истребителей танков, средняя по массе. Калибр пушки 100 мм. Была создана на базе среднего танка Т-34-85 конструкторским бюро "Уралмашзавода" в конце 1943-начале 1944 годов. Первое боевое применение СУ-100 состоялось в январе 1945 года. В дальнейшем СУ-100 использовались в ряде операций Великой Отечественной войны.