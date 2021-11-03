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В РФ упростили получение выплат для пострадавших в результате ЧС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Для получения финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Решение коснется граждан, которым положена единовременная материальная помощь и выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости. Теперь для их получения будет достаточно подтвердить только факт проживания в помещении, которое попало в зону ЧС. Этой работой займутся органы местного самоуправления", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Новые меры также затронут индивидуальных предпринимателей, чье имущество пострадало в результате терактов и контртеррористических операций, сообщили в пресс-службе. Компенсации будут выплачиваться в том же размере, что и организациям, зарегистрированным в качестве юридического лица. Ранее размеры господдержки пострадавшим предпринимателям не были четко регламентированы, отметили в правительстве.

Соответствующие изменения приняты по поручению президента России Владимира Путина, а также рамках поручений, которые дал Мишустин по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.

Михаил Мишустин

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