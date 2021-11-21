На поддержку пострадавших от стихии в ДФО аграриев выделили почти 1,4 млрд руб.

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Регионы, входящие в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), получат федеральное финансирование на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, которые понесли убытки из-за пожаров и наводнений летом 2021 года. На это будет выделено почти 1,4 млрд рублей.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По ее данным, из общей суммы более 1 млрд рублей поступит в Амурскую область. Как отметили в кабмине, "именно там был отмечен наибольший урон сельхозкультурам, поголовью животных, инфраструктуре и имуществу". Остальные деньги направят в Якутию, Еврейскую автономную область, Забайкальский и Хабаровский края.

Федеральное финансирование позволит поддержать свыше 200 организаций агропромышленного комплекса и более трех тысяч местных жителей, имеющих личные подсобные хозяйства. За счет этих средств аграрии смогут погасить лизинговые платежи и проценты по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам, заявили в пресс-службе.

"Важно, чтобы каждый рубль был использован эффективно и строго по назначению. Прошу Министерство сельского хозяйства взять этот вопрос на контроль", - сказал Мишустин на заседании кабмина 17 ноября.

Правительство уже оказывало помощь дальневосточным регионам, пострадавшим от стихийных бедствий в 2021 году.

В частности, более 5 млрд рублей было направлено на поддержку граждан, которые потеряли свои дома и имущество. Также федеральное финансирование было выделено на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий, вызванных наводнениями и пожарами, напомнили в пресс-службе.