В Нижнем Новгороде приезжие устроили драку из-за "косого взгляда" нижегородца

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Ленинском районе Нижнего Новгорода участников массовой драки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в среду на портале "МВДМедиа".

"На момент прибытия полицейских и сотрудников Росгвардии в конфликте участвовало девять человек: пятеро приезжих граждан и четверо местных жителей. При этом нижегородцы получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Информация о драке на проспекте Ленина поступила в полицию от очевидца.

На место происшествия была вызвана бригада "скорой", медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

Отмечается, что пятеро других участников драки при задержании угрожали нанести "самим себе телесные повреждения, а также ложились на проезжую часть, демонстрируя свое несогласие с происходящим", говорится в сообщении.

Граждане были доставлены в отдел полиции. В ходе разбирательства было установлено, что именно они являлись зачинщиками конфликта.

"Причиной драки стал "косой" взгляд, брошенный жителем Нижнего Новгорода на одного из приезжих гостей. В ответ на это мужчина с ходу ударил нижегородца по голове. Началась потасовка, к которой подключились товарищи дерущихся", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Всем задержанным предъявлено обвинение, они арестованы.

Также на них составлены протоколы об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции.

"Установлено, что четверо из пяти злоумышленников ранее неоднократно судимы за различные преступления, официально не трудоустроены. В Нижнем Новгороде они проживают с 2018 года в арендованной квартире в Приокском районе города", - отмечает полиция.

В пресс-релизе не уточняется национальность фигурантов уголовного дела.