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Легенды "Спартака" сыграют матч с врачами московской клиники РПЦ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - 13 ноября в Москве в манеже "Спартака" пройдет благотворительный матч "золотого состава" "Спартака" и команды врачей больницы Святителя Алексия. Как сообщил синодальный отдел по благотворительности, это будет благотворительная игра в поддержку паллиативных пациентов этой клиники.

В составе "Спартака" выступят Георгий Ярцев, Олег Романцев, Вагиз Хидиятуллин, Владимир Бесчастных, Ринат Дасаев, Дмитрий Хлестов, Сергей Горлукович, Рамиз Мамедов, Сергей Шавло, Андрей Сметанин и другие заслуженные советские и российские футболисты.

Главврач больницы и нападающий команды докторов Алексей Заров рассказал, что болел за "Спартак" с детства и мечтал стать водителем автобуса "Спартака", и учиться на травматолога я пошел, чтобы лечить спортсменов. Он добавил, что команда старательно готовится к матчу и надеется забить хотя бы один гол.

Онлайн-трансляция будет организована на YouTube-канале больницы Святителя Алексия.

Собранные средства пойдут на покупку специального оборудования и уход за лежачими пациентами, а также на оплату работы медперсонала и реабилитацию подопечных больницы.

Больница Святителя Алексия, крупнейшее медицинское учреждение Русской православной церкви, рассчитана на 280 мест. Помогать неизлечимо больным клиника стала с 2016 года. Сейчас в ней два паллиативных отделения на 100 мест.

РПЦ Москва Спартак Больница Святителя Алексия Олег Романцев Ринат Дасаев

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