На сотрудников колонии в Коми завели уголовное дело о вымогательстве

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Коми в отношении двух сотрудников исправительной колонии возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили в СК. Речь идет о начальнике участка и начальнике отряда ФКУ ИК-31.

По версии следствия, они требовали от желающих освободиться условно-досрочно, чтобы те на свои деньги купили инструменты и строительные материалы для ремонта объектов участка колонии-поселения. В обмен на эти покупки они оформляли на них положительные характеристики. На эти условия пошли несколько осужденных.

Дело возбуждено по материалам службы собственной безопасности регионального УФСИН и УФСБ.