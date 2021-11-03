РКН потребовал не блокировать в Instagram гимн РФ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от Facebook (прежнее название компании Meta) разблокировать видео в инстаграм-аккаунте "Вести Алтай", на котором исполняется государственный гимн РФ, а также снять все ограничения на подобные ролики, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие гимн РФ либо его фрагменты, и проинформировать об этом Роскомнадзор", - заявили в РКН.

В сообщении сказано, что Instagram "под предлогом нарушений авторских прав наложила ограничение на видеоролик, содержащий фрагменты государственного гимна РФ, опубликованный в инстаграм-аккаунте "Вести Алтай" российского СМИ "Государственный интернет-канал "Россия".

В направленном американской компании письме отмечается, что "гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав, блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна РФ, недопустима". "В любой стране мира демонстрация государственной символики ее гражданами в публичном пространстве является выражением уважительного отношения к своей стране", - заявили в РКН.

Ранее на сайте "Вести Алтай" сообщили, что накануне Дня народного единства ГТРК "Алтай" разместила в своем инстаграм-аккаунте видеоклип с сибирскими музыкантами, исполняющими гимн России, который через минуту был заблокирован. В полученном от Instagram сообщении говорилось, что видео содержит композицию из одного из 193 эпизодов немецкого сериала Alles was zahlt, которая защищена авторским правом. Аналогичная ситуация, напоминает телекомпания, случилась в апреле этого года с несколькими пользователями Instagram, у которых по точно такой же причине заблокировали посты и сториз в этой соцсети.

В конце октября компанию Facebook Inc. переименовали в Meta. Она является "материнской" организацией Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus.