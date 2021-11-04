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В Ростовской области с 8 ноября отменят режим нерабочих дней

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев в четверг подписал постановление об отмене с 8 ноября большинства ограничений, действовавших в период нерабочих дней, сообщает пресс-служба губернатора.

"Возобновят работу кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы, ледовые катки, аквапарки, плавательные бассейны, солярии, косметические, массажные и СПА-салоны, парикмахерские, бани, сауны, букмекерские конторы. Снова станут доступны стоматологические и ветеринарные услуги.

Зрительные залы кинотеатров разрешено заполнять наполовину. Заполняемость фитнес-центров, спортзалов и ледовых катков допускается из расчета четыре квадратных метра на одного посетителя, бассейнов - десять квадратных метров зеркала воды на посетителя, аквапарков - пять квадратных метров зеркала воды на посетителя.

Возобновляется в полном объеме и работа предприятий общепита - с 06:00 до 21:00.

"Скорректирован порядок доступа граждан во все вышеназванные учреждения и организации. Для их посещения гражданам старше 18 лет потребуется предъявить сертификат о прививке либо справку о том, что они переболели коронавирусом. ПЦР-тест из перечня документов, по которым можно было прежде посетить большинство организаций, теперь исключен", - говорится в сообщении.

Сертификат о вакцинации либо справка о перенесенной болезни потребуется теперь и при посещении театров, а также торговых центров. Доступ граждан без указанных документов при посещении в ТРЦ отдельных организаций возможен только через обособленный вход.

При посещении спортивных мероприятий гражданам до 18 лет нужно будет предъявлять свежий ПЦР-тест, а гражданам старше 18 дет потребуется представить либо сертификат о прививке, либо справку о том, что они переболели коронавирусом.

В целом в Ростовской области сохраняется общий запрет на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий.

Ростовская область Василий Голубев коронавирус

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